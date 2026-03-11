Hojlund ha contratto l’influenza e potrebbe essere indisponibile per la partita contro il Lecce. In questa stagione, il Napoli di Antonio Conte ha spesso affrontato problemi di infortuni, e mentre alcuni giocatori sono tornati a disposizione, altri continuano a mancare. La squadra si prepara quindi ad affrontare le sfide con alcune assenze importanti.

Avere un Napoli al completo è stata un’utopia in questa stagione per Antonio Conte e, se molti infortunati cominciano a tornare disponibili, c’è qualcun altro che si assenta. Dopo l’infortunio di Vergara, che lo terrà lontano per due mesi, si è fermato anche Hojlund, come riportato oggi da Repubblica: “avere a disposizione l’organico al completo per il Napoli continua a essere in questa stagione un’utopia e non farà eccezione la volata finale”. Hojlund ha l’influenza. L’attaccante danese, infatti, è stato fermato da un virus influenzale proprio alla ripresa degli allenamenti. preoccupa meno il virus influenzale che alla ripresa della preparazione ha costretto ai box pure Rasmus Hojlund. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Hojlund ha l’influenza, a rischio per il Lecce (Repubblica)

