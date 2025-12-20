Attenzione, perché potrebbero costarci cari, questi baci e abbracci natalizi. Parola del virologo e docente di Igiene Generale e Applicata presso l’Università di Milano, Fabrizio Pregliasco. A preoccupare gli italiani è quest’influenza stagionale, e in particolare la cosiddetta “variante K”. In ogni caso, il virus sta mostrando caratteristiche inedidegna (23,61 casi per mille) e Campania (21,07), dove in soli sette giorni l’intensità è passata da bassa o media a molto alta, il massimo della scala. Intensità alta anche in Sicilia (17,61 casi per mille). A preoccupare è soprattutto l’aumento delle polmoniti, che nei soggetti più fragili possono avere conseguenze molto complicate. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Influenza K, tosse e rischio polmoniti: è boom, l'ha presa mezza Italia

Leggi anche: Influenza K, preoccupa il boom di polmoniti

Leggi anche: Influenza, primi casi in Lombardia: “Rischiamo stagione pesante”. Ed è già boom di raffreddore e tosse: ecco perché

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Influenza K cos’è, sintomi, quanto dura, soggetti a rischio: i consigli della medicina; Influenza, in Europa imperversa il “super virus”. Oms: “Ceppo nuovo, arrivato in anticipo. Vaccinarsi”; Influenza K, boom di polmoniti: come riconoscere i sintomi; Influenza, in Uk ospedali sotto pressione e scuole a rischio chiusura.

Influenza K: chi è più a rischio, come si previene (e come si cura) e il ruolo del vaccino - 2026 entra nel suo momento più intenso, gli esperti stanno monitorando la diffusione della variante K del virus dell'influenza A/H3N2, un ... msn.com