McTominay ha un fastidio muscolare è ancora a rischio per Bergamo Repubblica
Scott McTominay si è infortunato durante l'allenamento e il problema muscolare lo mette in dubbio per la partita di Bergamo. Il centrocampista del Manchester United ha avvertito dolore dopo aver svolto alcune esercitazioni con la squadra. I medici stanno valutando se potrà essere disponibile per domenica, ma ancora non ci sono certezze. L’allenatore dovrà decidere all’ultimo momento se schierarlo o meno, considerando anche l’importanza della gara contro l’Atalanta. La sua presenza resta quindi in bilico fino alla fine.
McTominay riuscirà a giocare domenica a Bergamo? Non è detto. Ne scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi: È invece ancora in bilico il destino di Scott McTominay, già costretto a saltare per un fastidio muscolare le ultime due sfide contro Como e Roma. Lo scozzese s’è fermato una decina di giorni fa a Genova e da allora intorno a lui si sono accavallati ottimismo e preoccupazione. (.) L’ago della bilancia è il dolore più o meno intenso con cui è costretto a convivere il centrocampista: più sopportabile in alcuni momenti e intollerabile in altri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
