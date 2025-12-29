Hockey ghiaccio | Vipiteno stende Cortina nell’Alps League Bene Renon Merano e Asiago

Nella giornata del 28 dicembre, l’Alps Hockey League 2025-2026 ha visto diverse squadre italiane in campo. Vipiteno ha ottenuto una vittoria contro Cortina, mentre Renon, Merano e Asiago hanno confermato buone prestazioni. Questa giornata rappresenta un momento importante per il movimento del ghiaccio in Italia, con risultati che contribuiscono alla competitività delle squadre nazionali nel campionato.

La domenica sera dell'Alps Hockey League 2025-2026 regala soddisfazioni ai colori italiani, con le tante squadre del Bel Paese impegnate sul ghiaccio per le partite del 28 dicembre. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. L'incrocio fra Vitipiteno e Cortina premia i "Broncos" che, in casa, si impongono per 5-2 riuscendo a ribaltare l'esito della partita, dopo il vantaggio esterno firmato da Pietroniro, grazie alle reti di Zecchetto, Sproviero (2 reti per lui), Gschliesser e Planatscher, prima della nuova griffe di Pietroniro a definire i contorni della gara. Da registrare inoltre vi sono i successi interni di Renon, 4-2 all'Adler Stadtwerke Kitzbühel con Fink (doppietta) sugli scudi, Merano, 6-1 agli Unterland Cavaliers nell'altro incrocio tutto italiano, senza storia in favore dei meranesi che dominano trascinati da Gellon, Claesson e Mandruzzato, e Asiago, che si libera per 5-1 del KHL Sisak mandando a referto fra gli altri Parco, Porco e Valentini.

