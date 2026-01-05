Hockey ghiaccio | Vipiteno ancora bene in Alps Nei derby vincono Merano Asiago e Cavaliers

La giornata dell’Alps Hockey League del 4 gennaio ha visto diverse sfide tra le squadre italiane, con risultati significativi nei derby. Merano, Asiago e Cavaliers hanno conquistato le rispettive vittorie, mentre Vipiteno continua a mostrare buone prestazioni nella classifica generale. Un programma intenso che conferma l’interesse crescente per il torneo e l’impegno delle squadre italiane in questa stagione.

Un'altra densissima serata dell'Alps Hockey League 2025-2026 è andata in archivio. Tantissimi gli incontri per le squadre italiane impegnate in pista, spesso anche con veri e propri "derby": ecco come sono andate le cose nel dettaglio in questa domenica 4 gennaio. Vipiteno supera 4-3 lo Jesenice. Super prestazione dei Broncos che in meno di 27 minuti infilano a referto un poker senza repliche. A segno: Gschliesser, Eisendle, Zecchetto e Livingston. Nel terzo periodo è poi arrivata la reazione degli sloveni: Bohinc e due volte Slivnik hanno messo paura ai padroni di casa, considerando che il gol del 4-3 è arrivato a più di 5 minuti dalla fine, senza che però i balcanici riuscissero a pareggiare le cose.

