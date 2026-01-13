Gianluca Galassi | Ho giocato con il tumore ho finto con le persone a cui voglio bene non me la sentivo L' ho scoperto per un piccolo fastidio

Gianluca Galassi, pallavolista di 28 anni di Piacenza e membro dell’Italvolley2, ha condiviso la sua esperienza con il tumore ai testicoli, scoperto in seguito a un lieve fastidio. Dopo l’intervento chirurgico avvenuto il 9 gennaio, ha raccontato come abbia affrontato la malattia, anche mantenendo nascosta la sua condizione alle persone a lui più care. La sua storia mette in luce l’importanza della prevenzione e dell’attenzione alla propria salute.

Gianluca Galassi, 28 anni, pallavolista centrale di Piacenza e Italvolley2, ha raccontato come ha scoperto di avere un tumore ai testicoli (si è operato lo scorso 9 gennaio).

Gianluca Galassi e la scoperta del tumore: “Un mese fa ho iniziato a sentire un fastidio mai provato” - Il campione del mondo dell'Italvolley Gianluca Galassi racconta come ha scoperto di avere un tumore al testicolo: "Un mesetto fa ho iniziato a sentire ... fanpage.it

GALASSI TUMORE Gianluca Galassi e il tumore ai testicoli: “L’auto palpazione è fondamentale, anche per prevenire malattie” - Gianluca Galassi, 28 anni, due ori mondiali e un titolo europeo, ha rivelato di aver scoperto di avere un tumore ai testicoli ... statoquotidiano.it

“Un mesetto fa ho iniziato a sentire un fastidio mai provato in vita mia. Ho fatto finta di niente con tante persone che mi vogliono bene e hanno scoperto tutto sui social”. Il campione del mondo dell’Italvolley Gianluca Galassi racconta come ha scoperto di avere - facebook.com facebook

Splendida vittoria! 3–0 contro Monza e una dedica speciale per il nostro Gianluca Galassi. Avanti così ragazzi! #PiacenzaMonza #SuperLega x.com

