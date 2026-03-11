Durante una puntata di “La volta buona”, Catena Fiorello ha spiegato di aver iniziato il digiuno intermittente dopo aver osservato miglioramenti nel suo fratello Rosario. Il programma, condotto da Caterina Balivo, ha dedicato spazio di recente alle diete, tema già affrontato in passato e destinato a essere ancora al centro di future discussioni.

A “La volta buona” si parla di diete. Non è la prima volta che il programma condotto da Caterina Balivo affronta la questione, e probabilmente non sarà l’ultima. Oggi, mercoledì 11 marzo, tra gli ospiti c’è Catena Fiorello, sorella di Rosario. La scrittrice ammette di aver seguito il digiuno intermittente 816, “ma perché lo vedevo fare a mio fratello Rosario con dei risultati notevoli, per altro lui si fa semrpe controllare anche da un cardiologo perché lui dice: ‘Quando superi i 60 anni è sempre bene (farsi controllare, ndr), però non gli ho mai sentito dire che è pericoloso per il cuore, anzi lui dice che fa proprio bene alla pressione.”. Che cos’è il digiuno intermittente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho fatto il digiuno intermittente perché ho visto i risultati notevoli su mio fratello Rosario”: così Catena Fiorello

