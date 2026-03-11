Hellas Verona | saluti fascisti a Bologna il club condanna

L'Hellas Verona ha diffuso un comunicato ufficiale in cui condanna con fermezza i saluti fascisti avvenuti a Bologna domenica scorsa. La società ha preso posizione pubblicamente contro i gesti di intolleranza che si sono verificati durante l'evento, sottolineando la propria condanna senza lasciare spazio a interpretazioni diverse. La nota è stata resa nota ufficialmente dal club.

La società scaligera ha emesso un comunicato ufficiale per condannare fermamente i gesti di intolleranza registrati domenica scorsa a Bologna. L’Hellas Verona definisce tali comportamenti incompatibili con i principi democratici e i valori dello sport che il club intende promuovere. Il video dei saluti fascisti, ripreso alla Stazione Centrale, è stato denunciato dal consigliere comunale Detjon Begaj. L’intera tifoseria gialloblù non viene rappresentata da questi episodi isolati, secondo quanto chiarito dalla dirigenza. La posizione del club si basa sul rifiuto totale verso ogni forma di violenza, odio e discriminazione. Viene ribadita l’impossibilità di accettare ideologie che minano il rispetto e la convivenza civile tra le persone. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hellas Verona: saluti fascisti a Bologna, il club condanna Articoli correlati Il Bologna torna alla vittoria: tris in casa dell'Hellas VeronaCinque gol e tante emozioni al Bentegodi: il Bologna di Vincenzo Italiano passa in svantaggio, rimonta, allunga e alla fine soffre ma la spunta 3-2... Bologna gagliardo a Verona: battuto l’Hellas in rimonta per 3-2Rossoblù subito sotto, poi olio su tela di Orsolini, colpo da biliardo di Odgaard e fucilata imparabile di Castro. Tutto quello che riguarda Hellas Verona Temi più discussi: Saluto romano e cori fascisti dei tifosi del Verona in stazione a Bologna: Insulto alla città. Il club si dissocia / VIDEO; Saluti romani e cori fascisti dei tifosi dell’Hellas in stazione a Bologna: Un insulto alla città – VIDEO; Saluti romani e cori fascisti dei tifosi dell'Hellas Verona a Bologna; I cori fascisti degli ultrà del Verona ripresi in stazione a Bologna - il video. Saluti romani e cori fascisti dei tifosi dell’Hellas in stazione a Bologna: Un insulto alla cittàLa denuncia: saluti romani e cori fascisti dei tifosi dell'Hellas Verona in stazione a Bologna: Insulto alla nostra città. veronaoggi.it Cori fascisti degli ultras gialloblù a Bologna, la condanna della società Hellas VeronaIl comunicato della società Hellas Verona dopo i corsi fascisti e i saluti romani degli ultras gialloblù in stazione a Bologna. veronaoggi.it #HellasVerona, devi cambiare marcia al #Bentegodi per tentare l’impresa - facebook.com facebook L’Hellas Verona FC si unisce al dolore della famiglia Fresco e di tutta la #VirtusVerona ed esprime profondo cordoglio per la scomparsa della cara Rina, mamma del Presidente rossoblù Luigi Fresco. A lui e al fratello Johnny le più sentite e sincere condoglian x.com