Bologna gagliardo a Verona | battuto l’Hellas in rimonta per 3-2

Nel recupero del 16° turno di Serie A, Bologna supera Verona con una rimonta, vincendo 3-2. Dopo aver subito una rete iniziale, i rossoblù hanno reagito e segnato tre gol, grazie a Orsolini, Odgaard e Castro, chiudendo il primo tempo in vantaggio. Una prestazione che dimostra carattere e determinazione, consolidando la posizione in classifica della squadra emiliana.

Rossoblù subito sotto, poi olio su tela di Orsolini, colpo da biliardo di Odgaard e fucilata imparabile di Castro. Nella ripresa, l’autogol di Freuler crea un po' di panico, ma la trincea rossoblù regge. Lazio scavalcata e “Zona Euro” nuovamente vicina Nel recupero del 16° turno di Serie A, il Bologna incassa a “freddo” la rete scaligera, ma reagisce da grande squadra e segna un gol più bello dell’altro con Orsolini, Odgaard e Castro, chiudendo così il primo tempo in vantaggio per 3-1. Di Freuler la sfortunata deviazione nella porta sbagliata che riapre i conti e crea qualche brivido finale ai petroniani. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Leggi anche: Verona Cagliari 2-2: Rimonta rossoblu al Bentegodi. Rammarico Hellas Leggi anche: Napoli Hellas Verona 2-2, riesce solo a metà la rimonta per gli uomini di Conte. Annullato un gol ad Hoijlund Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Bologna gagliardo a Verona: battuto l’Hellas in rimonta per 3-2 - Rossoblù subito sotto, poi olio su tela di Orsolini, colpo da biliardo di Odgaard e fucilata imparabile di Castro. bolognatoday.it

Il Bologna torna a vincere, Verona battuto in una splendida partita: nel 3-2 Orsolini fa una magia - Il Bologna dopo quasi due mesi ritrova il successo in Serie A. fanpage.it

Verona-Bologna 2-3: Orsolini-Odgaard-Castro, i felsinei tornano al successo dopo due mesi - Verona avanti con Orban, poi la rimonta del Bologna con Orsolini, Odgaard e Castro. eurosport.it

