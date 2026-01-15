Il Bologna torna alla vittoria | tris in casa dell' Hellas Verona

Il Bologna conquista una vittoria importante in trasferta contro l'Hellas Verona, con un risultato di 3-2. Dopo essere andato sotto, la squadra di Vincenzo Italiano ha saputo reagire, rimontare e ottenere i tre punti. La sfida, giocata al Bentegodi, è stata caratterizzata da cinque gol e un andamento avvincente, che evidenzia la determinazione dei felsinei nel tornare alla vittoria dopo le recenti difficoltà.

Cinque gol e tante emozioni al Bentegodi: il Bologna di Vincenzo Italiano passa in svantaggio, rimonta, allunga e alla fine soffre ma la spunta 3-2 contro i padroni di casa dell'Hellas Verona. Dopo sette gare i bolognesi si sbloccano ma sono gli scaligeri a passare in vantaggio con Orban. Gli uomini di Paolo Zanetti però si fanno rimontare nel giro di pochi minuti: tra 21' e 43' ecco il tris firmato da Orsolini, Odgaard e Castro. I veneti non mollano e accorciano grazie all'autorete di Freuler al 26' della ripresa, prima di sfiorare il pari nel finale: per l'Hellas insomma un'altra buona prova e tanti rimpianti.

