Hawaii fontana di lava nel vulcano Kilauea | eruzione spettacolare sull’Isola Grande

(LaPresse) Una spettacolare fontana di lava illumina l'interno del vulcano Kilauea, nella Grande Isola delle Hawaii. Le immagini mostrano l'attività eruttiva che continua a caratterizzare uno dei vulcani più attivi al mondo. Il Kilauea è infatti interessato da eruzioni intermittenti da circa un anno, con fasi di intensità variabile che attirano l'attenzione di scienziati e osservatori. Un fenomeno naturale potente e affascinante, costantemente monitorato dalle autorità per garantire la sicurezza delle aree circostanti.

Hawaii: le spettacolari fontane di lava del Kilauea, tra i più attivi vulcani del mondo - Spettacolari fontane di lava fuoriescono dal cratere del vulcano Kilauea, alle Hawaii, nelle immagini in diretta fornite dallo United States Geological Survey (USGS). msn.com

Hawaii, la spettacolare eruzione del vulcano Kilauea: fontana di lava alta 60 metri - Mercoledì mattina è ripresa come un piccolo e lento flusso, per poi aumentare e trasformarsi in una fontana di ... tg24.sky.it

Hawaii, vulcano Kilauea erutta dall’alba al tramonto

Hawaii, nuova eruzione del vulcano Kilauea, fontane di lava alte fino a 30 metri, in attività a fasi intermittenti da dicembre 2024 - VIDEO x.com

