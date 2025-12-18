MIFE la federazione che rilancia il Made in Italy cinematografico nel mondo
MIFE nasce con l’obiettivo di valorizzare e promuovere il cinema italiano a livello globale. La nuova federazione mira a creare un ecosistema collaborativo tra produttori, finanziatori, distributori e istituzioni per rafforzare la presenza del Made in Italy nel settore audiovisivo. Con un approccio strategico e innovativo, MIFE si propone di rendere il cinema italiano più competitivo, sostenibile e riconosciuto a livello internazionale.
. La nuova Federazione MIFE punta a trasformare l’audiovisivo italiano in un motore strutturato di export, unendo produttori, finanza, distribuzione e istituzioni per rendere il cinema competitivo, sostenibile e riconosciuto a livello internazionale. È ufficialmente partita MIFE – Made in Italy Film Export, una nuova Federazione pensata per rappresentare e supportare produttori e operatori dell’industria cinematografica e audiovisiva italiana che orientano le proprie strategie verso i mercati esteri e internazionali, con una visione ampia e contemporanea. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
