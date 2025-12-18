MIFE la federazione che rilancia il Made in Italy cinematografico nel mondo

MIFE nasce con l’obiettivo di valorizzare e promuovere il cinema italiano a livello globale. La nuova federazione mira a creare un ecosistema collaborativo tra produttori, finanziatori, distributori e istituzioni per rafforzare la presenza del Made in Italy nel settore audiovisivo. Con un approccio strategico e innovativo, MIFE si propone di rendere il cinema italiano più competitivo, sostenibile e riconosciuto a livello internazionale.

Nasce MIFE, la federazione che porta il cinema italiano nel mondo - MIFE punta a internazionalizzare il cinema italiano, creando opportunità di export e sviluppo per produttori e operatori del settore ... fortuneita.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.