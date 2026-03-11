Hassan El Kandoudi travolto e ucciso sulla Sp1 a Gioia Tauro la famiglia | Rispetto per il nostro dolore

Un uomo è stato investito e ucciso sulla Strada Statale 1 a Gioia Tauro. La famiglia dell’uomo ha dichiarato di confidare nel lavoro delle autorità e ha chiesto rispetto per il dolore che stanno attraversando in questo momento. Nessun altro dettaglio sulle circostanze dell’incidente è stato fornito. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto.

“I familiari confidano nel lavoro delle autorità competenti e chiedono rispetto per il dolore che stanno vivendo in questo momento”.Si chiude così la nota inviata dall’avvocato Augusto Guerriero del Foro di Avellino, legale incaricato dalla famiglia di Hassan El Kandoudi.L’uomo, 55 anni. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

