Durante gli ultimi cinque anni, Arsenal e Chelsea sono stati i club che hanno investito di più in acquisti e operazioni di mercato, escluso il Manchester United. Entrambe le squadre hanno affrontato numerose sfide in campionato e nelle competizioni europee, concentrandosi anche sulla preparazione e sulle strategie per migliorare le proprie rose. La lotta tra le due formazioni si è spesso concentrata anche sui calci d’angolo, uno degli aspetti chiave delle loro partite più recenti.

Negli ultimi cinque anni nessun club al mondo ha speso più soldi di Arsenal e Chelsea - a parte ovviamente il Manchester United. Vincere trofei costa molto, ma provare a tornare a vincere i trofei costa ancora di più. Recuperare il patrimonio competitivo sprecato in anni di cattive stagioni è finanziariamente faticoso. Per la stessa ragione la quarta squadra col saldo più negativo è il Tottenham. Ieri Arsenal e Chelsea si sono affrontate in Premier League ed era lecito aspettarsi una delle partite migliori dell’anno. Se non nell’andamento, almeno nella qualità, o comunque nel talento esibito: nei duelli fra i calciatori, nei temi tattici. Invece è stato uno spettacolo così distante da ciò che consideriamo bello in una partita di calcio, che ci fa domandare se non si sia rotto qualcosa, nel calcio contemporaneo. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

