Antonio Caprarica annuncia che non metterà più piede negli Stati Uniti finché Donald Trump resterà alla Casa Bianca. Il giornalista e ex direttore Rai, noto per il suo lavoro come corrispondente e royal watcher, si mostra deciso e senza mezzi termini. Le sue parole arrivano in un momento di grande tensione politica, e lui spiega di non voler più entrare nel paese finché Trump continuerà a essere al centro dell’attenzione pubblica.

«N on tornerò più in America finché ci sarà Trump». Antonio Caprarica, 75 anni, ex corrispondente e direttore Ra i, tra i giornalisti più conosciuti e accreditati in Italia (anche per la sua passione come royal watcher), è categorico. La situazione internazionale lo preoccupa. E la deriva americana ancora di più. Dal 30 gennaio torna in libreria con Il bullo. Come Donald Trump ha distrutto l'Occidente (Piemme), un titolo che non lascia adito ad altre interpretazioni, in cui analizza gli effetti della politica dell'attuale presidente Usa, Donald Trump. Non è un saggio "a freddo", né una previsione astratta.

© Iodonna.it - «Non tornerò negli Stati Uniti finché ci sarà Trump» dice il giornalista

Britney Spears ha annunciato che tornerà a esibirsi dal vivo, ma esclusivamente al di fuori degli Stati Uniti.

Donald Trump ha rivolto dure parole nei confronti della comunità somala negli Stati Uniti, definendola “spazzatura”.

Britney Spears rivela: Tornerò a esibirmi, ma mai negli Stati UnitiLa star della musica ha rivelato la sua intenzione di salire di nuovo su un palco per cantare dal vivo insieme al figlio Jayden. Britney Spears ha rivelato che potrebbe tornare a esibirsi dal vivo, ... movieplayer.it

