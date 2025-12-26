Da Intrecci venti coperte solidali in dono alle donne vittime di violenza

Si è conclusa con una partecipazione sentita e generosa l’iniziativa “Intrecci”, promossa in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e ospitata in piazza Cavalli sabato 29 novembre scorso. «Da un gesto semplice, portare un gomitolo rosso, un. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

