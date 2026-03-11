Hamilton | l’equazione che ha generato la fisica quantistica

William Rowan Hamilton, matematico del XIX secolo, ha ideato un'equazione che ha segnato un punto di svolta nella storia della fisica. Le sue formulazioni hanno rappresentato un passo fondamentale per lo sviluppo della fisica quantistica nel Novecento, influenzando profondamente il modo in cui si studiano i fenomeni a livello microscopico. La sua opera ha lasciato un'impronta duratura tra gli scienziati.

Le equazioni formulate da William Rowan Hamilton nel XIX secolo hanno gettato le basi matematiche per la rivoluzione quantistica del Novecento. Questa intuizione, nata dall’analogia tra ottica e meccanica classica, ha permesso a Erwin Schrödinger di derivare la sua celebre equazione d’onda. Oggi, tecnologie come i laser, i chip dei computer e le risonanze magnetiche dipendono interamente da questa catena intellettuale che unisce la fisica dell’Ottocento alla scienza moderna. L’opera di Hamilton, sviluppata tra gli anni Venti e Trenta del 1800, descriveva la propagazione della luce e il moto dei corpi fisici attraverso una corrispondenza formale tra traiettorie delle particelle e percorsi dei raggi luminosi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

