Voglio sconfiggere la morte e creare un superumano | chi è Laurent Simons il piccolo Einstein che a 15 anni è già dottore in fisica quantistica

A 15 anni, Laurent Simons ha già un dottorato in fisica quantistica. Nato in Belgio, il ragazzo si definisce un “piccolo Einstein” e vuole sconfiggere la morte, creando un superuomo. Mentre i coetanei si appassionano a videogiochi e patente, lui punta a rivoluzionare la biologia umana.

A quindici anni, la maggior parte dei ragazzi sogna la patente del motorino o l'ultimo videogioco. Laurent Hans Alexander Simons, nato nel 2009 a Ostenda, Belgio, sogna invece di hackerare la biologia umana per cancellare la data di scadenza della nostra esistenza. Il "piccolo Einstein del Belgio", come è stato ribattezzato dalla stampa internazionale, non è solo un bimbo prodigio d a Guinness dei primati: è un visionario che sta bruciando le tappe accademiche con una lucidità disarmante, inseguendo il mito di Gilgamesh con gli strumenti della scienza moderna. In Belgio un ragazzo di soli 15 anni ha conseguito un dottorato in fisica quantistica, guadagnandosi il soprannome di "Little Einstein". Il protagonista è Laurent Simons, giovane prodigio belga. Ha completato un PhD in fisica quantistica all'Università di Anversa

