Hacker viola l’FBI | accesso ai file Epstein nel 2023

Un hacker straniero ha attaccato un server dell’FBI a New York nel febbraio 2023 e ha ottenuto l’accesso a documenti riservati riguardanti l’inchiesta su Jeffrey Epstein. L’attacco ha coinvolto sistemi di sicurezza dell’agenzia e ha permesso di visualizzare informazioni che fino a quel momento erano considerate segrete. L’incidente ha sollevato preoccupazioni sulla protezione dei dati sensibili dell’FBI.

Un intruso straniero ha violato un server dell'FBI a New York nel febbraio 2023, accedendo a documenti sensibili legati all'inchiesta sul finanziere Jeffrey Epstein. L'agenzia federale ha definito l'accaduto un incidente informatico isolato e conferma di aver bloccato immediatamente l'accesso del malintenzionato. La violazione silenziosa del laboratorio forense. Tutto è iniziato la mattina del 12 febbraio 2023, quando un sistema critico situato presso l'ufficio dell'FBI di New York è stato compromesso da un attacco esterno. Il bersaglio specifico era il Child Exploitation Forensic Lab, una struttura dedicata all'analisi tecnica di reati contro i minori.