caso epstein nei file spunta una denuncia per pedopornografia ignorata dal fbi

Il dipartimento di Giustizia ha diffuso i documenti riguardanti le indagini su Jeffrey Epstein. Nei file figurano diverse fotografie del finanziere con varie celebrità come Mick Jagger, Michael Jackson e Diana Ross. Una delle immagini mostra anche l’ex duchessa di York, Sarah Ferguson, seduta su un divano accanto a una persona il cui volto è stato oscurato. Le immagini, per le quali non è fornito un contesto, non suggeriscono comportamenti illeciti da parte delle persone ritratte. Tuttavia tra i fascicoli è emersa anche una denuncia del 1996 per pornografia infantile ignorata dall’Fbi. La denuncia di Maria Farmer nel 1996. 🔗 Leggi su Lapresse.it

