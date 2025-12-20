Clinton svestito 1200 vittime e la denuncia per pedofilia cestinata dalla Fbi | nei file di Epstein nuove rivelazioni

C’è anche l’ex presidente Bill Clinton semi nudo in piscina con alcune ragazze nelle foto diffuse dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, che ha reso pubblici migliaia di documenti direttamente connessi all’indagine su Jeffrey Epstein. Le vittime calcolate sono circa 1200, ragazze e giovani donne, di cui sono state cancellati i dati, per proteggerne almeno la privacy. I file sono relativi al finanziere morto in carcere nel 2019 mentre era in attesa di processo per traffico sessuale di minorenni e già condannato in passato per reati sessuali. Il materiale è composto soprattutto da fotografie e da materiale in parte già noto, includono nuove immagini dell’ex presidente Bill Clinton scattate durante viaggi fatti con Epstein: materiali che risalgono a decenni fa, senza chiarimenti sul loro collegamento con specifiche attività investigative. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

