Credi sia l’assistenza di Signal ma sono hacker russi | come evitare la truffa che svuota le chat

Un messaggio che sembra arrivare dal supporto di Signal o WhatsApp ha ingannato molti utenti, portandoli a condividere dati personali o cliccare su link sospetti. Si tratta di truffe orchestrate da hacker russi, che sfruttano la confusione tra utenti e assistenza ufficiale per ottenere accesso alle chat e ai dispositivi. La diffusione di queste tecniche mette in allerta chi utilizza queste applicazioni di messaggistica.

Un messaggio all’apparenza innocuo, che sembra provenire direttamente dal team di assistenza di Signal o WhatsApp. Ti avvisa di una possibile fuga di dati, di un tentativo di accesso sospetto al tuo account, di un’attività anomala che richiede la tua immediata attenzione. La soluzione proposta appare semplice: seguire una procedura di autenticazione, condividere un codice di verifica ricevuto via SMS. Ma dietro quella richiesta apparentemente legittima si nasconde una delle campagne di phishing più sofisticate degli ultimi mesi, orchestrata da cybercriminali filorussi e capace di compromettere gli account di funzionari pubblici, membri delle forze armate e giornalisti. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Credi sia l’assistenza di Signal ma sono hacker russi: come evitare la truffa che svuota le chat Articoli correlati La truffa svuota-conto che riproduce la voce di tuo figlio: gli esperti sono molto allarmatiLa nuova frontiera delle truffe non passa più solo da email sgrammaticate o sms sospetti. “La tua gift card è vuota”: la truffa che svuota le carte regalo prima che vengano usateIl fenomeno del “gift card draining” svuota il credito delle carte prima ancora che vengano usate. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Credi sia l'assistenza di Signal ma... Discussioni sull' argomento Quando la salute pesa sul bilancio: nasce Macula Credit per sostenere le famiglie; Carte di credito per New York, Stati Uniti; 730 Semplifica il tuo presente e tutela il tuo futuro con CAAF Confartigianato - Confartigianato Ancona; Iran, Tajani: Nuova guida suprema? Non credo sia diverso dal padre. L’assistenza ai pazienti terminali ultimo e più importante dirittoLa vita non finisce quando emerge una prognosi infausta ed esiziale, il paziente ha diritto a cure e assistenza fino all’ultimo atto della propria esistenza. gds.it Se credi che l’amore sia sempre un percorso lineare…questo libro ti sorprenderà. Qui ogni incontro apre un varco, ogni scelta cambia la direzione del viaggio. ”nontiscordaredimé” ci porta in un Salento ruvido e luminoso, dove i luoghi non fanno da sfondo: - facebook.com facebook E se non credi a me vai da un altro medico. Chissenefrega x.com