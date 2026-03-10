Omicidio di Molassana | mercoledì la convalida per il matricida Fabio Fibrini

Domani mattina alle 11.15 si terrà l’udienza di convalida dell’arresto di Fabio Fibrini, 52 anni, accusato di aver ucciso con circa dieci coltellate la madre di 86 anni, trovata morta domenica pomeriggio nel suo appartamento. L’uomo è stato fermato dopo il ritrovamento del corpo. La polizia ha sequestrato il coltello da sub usato nel presunto omicidio.

È stata fissata per domani mattina alle 11.15 l’udienza di convalida dell’arresto di Fabio Fibrini, 52 anni, accusato di aver ucciso con una decina di coltellate, inferte con un coltello da sub, la madre Maria “Mariuccia” Marchetti, 86 anni, trovata morta domenica pomeriggio nell’appartamento di via San Felice a Molassana. L’udienza si terrà al Policlinico San Martino, dove Fibrini è ricoverato dopo l’interrogatorio con il pm Luca Scorza Azzarà. Durante il colloquio con il pm, Fibrini, assistito dagli avvocati Roberta Barbanera e Giorgio Zunino, è apparso molto provato, lamentando forti mal di testa e non fornendo elementi utili a ricostruire la dinamica dell’omicidio. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Articoli correlati

Omicidio di Maria Marchetti a Genova in zona Molassana, arrestato il figlio Fabio Fibrini: non ricorda nullaUna donna di 86 anni, Maria Marchetti, è stata trovata morta nel suo appartamento in via San Felice a Genova Molassana.

"Ho un vuoto mentale": Fabio Fibrini non ricorda niente dell'omicidio della madreInterrogato a lungo, il 52enne ha detto di avere un forte mal di testa, non riuscendo a dare informazioni utili agli inquirenti.

Tutto quello che riguarda Omicidio di Molassana mercoledì la...

Temi più discussi: Anziana uccisa a coltellate, figlio arrestato per omicidio aggravato; Genova, 87enne uccisa in casa: polizia ferma il figlio 52enne; Il delitto di Molassana: Maria Marchetti uccisa con diverse coltellate, arrestato il figlio 52enne; Trovato il corpo di una donna assassinata a coltellate a Genova nel quartiere di Molassana. Fermato il figlio.

Molassana sotto shock per l'omicidio di Maria Marchetti. Arrestato il figlio di 52 anniLa casa sottosopra, l’uomo con ancora addosso vestiti sporchi di sangue, la donna inerme, il coltello ora sequestrato dagli agenti ... primocanale.it

Omicidio di Maria Marchetti a Genova in zona Molassana, arrestato il figlio Fabio Fibrini: non ricorda nullaIndagini a Genova Molassana: Fabio Fibrini è accusato di aver ucciso la madre a coltellate. Il 52enne resta in silenzio davanti agli inquirenti ... virgilio.it

Genova, omicidio di Molassana, l’assassino con il cadavere per 24 ore - facebook.com facebook

È stato arrestato per omicidio aggravato dal legame di parentela Fabio Fibrini, 52 anni, figlio minore di Maria Marchetti, 87 anni, massacrata a coltellate nella sua abitazione all'ultimo piano di una palazzina di via Sal Felice, a Genova Molassana. #ANSA x.com