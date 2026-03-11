Ha la madre a coltellate a Molassana convalidato l’arresto per Fabio Fibrini | andrà in carcere

Un uomo di 52 anni è stato arrestato e il suo provvedimento è stato convalidato dopo l’accusa di aver ucciso a coltellate la madre di 86 anni in un appartamento di Molassana. L’episodio si è verificato in via San Felice, portando all’arresto dell’uomo che ora dovrà scontare una pena detentiva. La vicenda ha avuto luogo nel quartiere genovese.

Andrà in carcere Fabio Fibrini, il 52enne genovese accusato di avere ucciso a coltellate la madre Maria Marchetti, 86 anni, nell'appartamento di via San Felice, nel quartiere di Molassana. La decisione è stata presa dalla gip del tribunale di Genova Angela Nutini, che ha convalidato l'arresto.

Omicidio di Maria Marchetti a Genova in zona Molassana, arrestato il figlio Fabio Fibrini: non ricorda nulla

