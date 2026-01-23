Abbandona moglie e figlio al bar poi sparisce | lei denuncia maltrattamenti e violenze arrestato

Una vicenda che coinvolge una famiglia calabrese si è conclusa con l’arresto di un uomo accusato di maltrattamenti, violenze e sequestri nei confronti della moglie e del figlio minore. La denuncia della donna ha portato all’intervento delle forze dell’ordine a Crotone, evidenziando l’importanza di segnalare situazioni di abuso familiare. La vicenda evidenzia la gravità delle violenze domestiche e la necessità di tutela per le vittime.

Una delicata vicenda familiare che dalla Calabria arriva fino a Bergamo. Gli agenti della Questura di Crotone hanno arrestato un uomo accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, violenza sessuale e sequestro di persona nei confronti della moglie e del figlio minore. La misura cautelare è stata emessa a seguito di una brutta vicenda che ha avuto inizio lo scorso 8 gennaio, quando la donna, giunta a Bergamo insieme al marito, è stata deliberatamente abbandonata all’interno di un bar, rimanendo sola con il figlio minore in una città a lei del tutta sconosciuta, priva di punti di riferimento e di qualsiasi forma di supporto.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Botte, morsi e violenze contro la moglie: 15 anni da incubo, poi lei denuncia. Ora il 54enne ha il divieto di avvicinamentoUna lunga storia di violenze e soprusi che ha durato quindici anni, culminata con una denuncia da parte della vittima.

