Guidotti e Innovation Sea | la rivoluzione marina a Londra

Guidotti Ships e Innovation Sea hanno presentato a Londra le loro innovazioni nel settore marittimo durante l’Oceanology International, evento che si è svolto tra il 10 e il 12 marzo 2026. La partecipazione ha coinvolto aziende di Termoli che hanno mostrato le proprie tecnologie e soluzioni dedicate al mondo nautico. La manifestazione ha riunito esperti e aziende internazionali in un contesto dedicato alle nuove frontiere dell’industria marittima.

Guidotti Ships e Innovation Sea hanno portato l'eccellenza termolese a Londra, partecipando all'Oceanology International tra il 10 e il 12 marzo 2026. Il gruppo imprenditoriale ha puntato su tecnologie marine d'avanguardia per la mappatura dei fondali e la ricerca oceanografica. La presenza in Inghilterra non è un semplice atto di rappresentanza, ma una strategia mirata ad aggiornare il parco navi con strumentazioni avanzate. L'obiettivo dichiarato dal vertice aziendale è potenziare le capacità operative per missioni complesse nello studio del mare. La sfida tecnologica alla fiera internazionale. Londra si trasforma in vetrina globale dove le nuove frontiere della scienza marina prendono forma concreta.