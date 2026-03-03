L' Iran è senza Marina Aviazione e difese Deluso da Londra stop agli scambi con la Spagna La nuova minaccia di Trump

Donald Trump ha annunciato di voler bloccare tutti gli scambi commerciali con la Spagna. Ha inoltre dichiarato che l’Iran è senza Marina, Aviazione e sistemi di difesa. La sua critica si rivolge anche a Londra, da cui si dice deluso. Nel frattempo, ha affermato che la Nato si sta muovendo bene, con la Germania che sta aumentando la spesa militare.

Donald Trump minaccia di «bloccare tutti gli scambi commerciali con la Spagna». «La Nato si sta muovendo bene, così come la Germania, sul fronte della spesa militare», dice il presidente Usa incontrando nello Studio Ovale il cancelliere tedesco Friedrich Merz. La Spagna invece «è l'unico Paese della Nato a non aver accettato» il tetto di spesa per la difesa al 5% del Pil. «Hanno detto che non possiamo usare le loro basi» nell'ambito dell'operazione contro l'Iran, ma «nessuno può dirci di non usare le basi. La Spagna non ha una grande leadership», ha rincarato il presidente Usa. L'attacoc a Spagna e Londra «La Spagna si è comportata in modo terribile - ha dichiarato Trump - Ho detto a Bessent di interrompere il commercio con loro. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Trump riceve Merz alla Casa Bianca: «L’Iran non ha più aviazione, marina e difesa aerea». Poi minaccia la Spagna: «Taglieremo gli scambi commerciali»«L’Iran non ha più Marina, aviazione né difese aeree: le abbiamo completamente distrutte».

Leggi anche: Media israeliani: colpita l'assemblea riunita per eleggere la nuova Guida suprema. Trump: «L'Iran non ha più Marina, Aviazione e difese aeree». Base inglese a Cipro, Starmer invia navi ed elicotteri

Guerra Usa Iran, Trump: «Teheran senza Marina, Aviazione e difese. Deluso da Londra, stop a scambi con la Spagna». Esplosioni a Dubai e DohaGuerra Usa Iran. Medio Oriente in fiamme nel terzo giorno di conflitto che continua pericolosamente ad allargarsi. «Li stiamo massacrando ci abbiamo messo un'ora a eliminare ... ilgazzettino.it

L'Iran ora vuole parlare, dice Trump, ma è tardi. L'attacco continua senza sostaPer il presidente americano l'operazione congiunta con Israele va avanti rapidamente, la testa del regime è stata decapitata, anche il quartier generale navale è stato distrutto. Teheran ha risposto l ... ilfoglio.it

Trump: “Iran non ha più Marina, Aviazione e difese”. Deluso da Londra: “Non abbiamo certo a che fare con Winston Churchill”. E sulla Spagna: “Alleato terribile, taglieremo tutti i commerci”. @ ultimora x.com

