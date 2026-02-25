Marina di Carrara, 25 febbraio 2026 – È stato un pomeriggio di tensione ai cantieri di The Italian Sea Group (Tisg), dove i lavoratori hanno osservato uno sciopero di due ore nell’ambito dello stato di agitazione proclamato dai sindacati Fiom, Fim, Uilm. La protesta nasce da ritardi nei pagamenti, difficoltà nell’indotto e crescenti timori sul futuro dell’azienda, vera e propria eccellenza della nautica di lusso italiana. Clima di preoccupazione. Nei cantieri si respira un clima di preoccupazione, non solo tra i dipendenti diretti, che denunciano ritardi negli stipendi, nel versamento del Tfr e nei contributi per la sanità integrativa, ma anche tra le aziende dell’indotto, molte delle quali lamentano mancati pagamenti e rischiano ripercussioni significative sul lavoro e sull’occupazione lungo tutta la filiera produttiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Marina di Carrara, scatta lo sciopero degli operai di Italian Sea Group, “Vogliamo certezze sul futuro”

Leggi anche:

Carrara, manifestazione degli operai davanti a Italian Sea Group: "Vogliamo certezze sul futuro"

“Rinforzi” per The Italian Sea Group