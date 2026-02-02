Fermato mentre guida un’auto sequestrata e trovato con cocaina e un coltello

I carabinieri di Pontinia hanno fermato un uomo di 51 anni alla guida di un’auto sequestrata. Durante il controllo, hanno trovato cocaina e un coltello, e per questo motivo lo hanno denunciato. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, rischia ora ulteriori conseguenze.

Era alla guida di un’auto poi risultata sequestrata e in possesso di cocaina e un coltello: per questo un uomo di 51 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dai carabinieri a Pontinia. E’ accaduto alcune notti fa quando i militari della locale Stazione, impegnati in un normale servizio di controllo alla circolazione stradale, hanno fermato l’uomo che si trovava alla guida di un’auto. I primi accertamenti hanno subito fatto emergere che il veicolo risultava sottosto a sequestro amministrativo. Da qui la decisione da parte dei carabinieri di procedere con controlli più approfonditi; nel corso di perquisizioni personale e veicolare sono stai così trovati una modica quantità di cocaina e un coltello da cucina della lunghezza di 19 centimetri.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Durante il fine settimana, i carabinieri di Comacchio hanno intensificato i controlli nelle zone più frequentate dai turisti, identificando un giovane con un coltello e un altro fermato alla guida con sostanze stupefacenti.

