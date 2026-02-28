Mercoledì 25 febbraio, a Giaveno, la polizia locale ha fermato un uomo che guidava un’auto sequestrata senza patente. Gli agenti hanno contestato due sanzioni e fatto intervenire un carroattrezzi per la confisca del veicolo. L’uomo è stato sorpreso alla guida dell’auto sottoposta a sequestro, senza averne il permesso. L’auto è stata poi portata via per la confisca.

Auto confiscata e due sanzioni. Mercoledì 25 febbraio, è terminato così il controllo della polizia locale a Giaveno in cui gli agenti hanno sorpreso un uomo che guidava senza patente un’auto sottoposta a sequestro. Il mezzo è stato intercettato durante i regolari controlli per la sicurezza stradale sul territorio. Quando gli agenti hanno accertato le violazioni al codice della strada, è stato necessario fare arrivare un carroattrezzi per recuperare l’auto in vista della confisca. La doppia sanzione è sia a carico dell’automobilista senza patente sia del proprietario della macchina, che gliela avrebbe affidata dopo il primo sequestro. TorinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Panico tra la folla, senza patente e a folle velocità si schianta su un'auto: alla guida un ragazzo senza patenteMomenti di forte tensione durante la ‘Notte Colorata’, evento che ha richiamato nel centro storico di Manfredonia una straordinaria presenza di...

Guida ubriaco e causa un incidente, patente ritirata e auto sequestrata per un 65enneUn banale incidente stradale si è trasformato in una denuncia per un 65enne di Paternò, sorpreso alla guida con un tasso alcolemico ben oltre la...

Una raccolta di contenuti su Giaveno.

Temi più discussi: Giaveno, uomo senza patente guida un'auto sequestrata: il carroattrezzi la porta via per la confisca; Operazione della Polizia locale a Giaveno: uomo guidava senza patente su un’auto sotto sequestro; Giaveno: guida senza mai aver conseguito la patente, su un mezzo senza assicurazione e già posto sotto sequestro; Giaveno, guidava senza patente su un veicolo senza assicurazione e sottoposto a sequestro.

Operazione della Polizia locale a Giaveno: uomo guidava senza patente su un’auto sotto sequestroGIAVENO – Un’operazione di controllo del territorio condotta dalla Polizia locale di Giaveno ha portato all’intercettazione di un veicolo privo di assicurazione e già sottoposto a sequestro. Durante l ... lagendanews.com

GIAVENO: GUIDA L’AUTO, MA NON HA MAI PRESO LA PATENTE. AUTO SENZA ASSICURAZIONE E GIÀ SEQUESTRATAGIAVENO - Un’operazione di controllo del territorio condotta dalla Polizia locale di Giaveno ha portato all’intercettazione di un veicolo privo di assicurazione e già sottoposto a sequestro. Durante l ... valsusaoggi.it

Giaveno, guidava senza patente su un veicolo senza assicurazione e sottoposto a sequestro - facebook.com facebook