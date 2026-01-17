Sostegni Inps alle famiglie dalla Naspi alla cassa integrazione | le novità per il 2026

L’Inps ha pubblicato la circolare relativa alle misure di sostegno per le famiglie nel 2026, includendo strumenti come la Naspi e la cassa integrazione. Questo documento fornisce un quadro aggiornato delle prestazioni e degli ammortizzatori sociali disponibili, offrendo chiarimenti sulle novità e le modalità di accesso. Di seguito, vengono riassunte le principali novità e le informazioni utili per cittadini e lavoratori.

Con l’inizio del nuovo anno, l’Inps ha pubblicato la consueta circolare che delinea gli ammortizzatori sociali e prestazioni di sostegno al reddito e alle famiglie per il 2026. La circolare n. 12026, ispirata alle disposizioni della Legge di Bilancio 2025, conferma diverse misure esistenti. Introduce inoltre modifiche significative che incidono su disoccupati e famiglie. Ecco una panoramica delle principali novità. Naspi, cambia l’anticipo. Una delle novità più rilevanti riguarda la Naspi, l’indennità di disoccupazione. Dopo le restrizioni già applicate nel 2025, il 2026 porta un cambiamento nella modalità di erogazione dell’anticipo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Sostegni Inps alle famiglie, dalla Naspi alla cassa integrazione: le novità per il 2026 Leggi anche: Pagamenti Inps dicembre 2025: ecco le date per pensioni, bonus, Naspi e aiuti alle famiglie Leggi anche: Secondo lavoro, cassa integrazione a rischio senza doppia comunicazione a Inps e datore Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Bonus disoccupati 2026, ecco tutti i sussidi disponibili, le nuove agevolazioni, i requisiti e come fare domanda; Lavoro occasionale: nuovo portale Inps per intermediari e lavoratori; Ore 12:00 - Ammortizzatori sociali 2026: novità INPS su CIG, NASpI e tutele per le famiglie; Disoccupazione, dalla NASpI allo spettacolo: le novità per il 2026. Naspi, Liquidazione Anticipata in due rate - I chiarimenti in un documento dell’Inps dopo l’approvazione definitiva della legge di bilancio per il 2026. pensionioggi.it

