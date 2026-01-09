Meloni | Studiamo misure su baby gang la questione è fuori controllo

Il governo sta valutando nuove misure per affrontare il fenomeno delle baby gang, considerato ormai fuori controllo. Il ministro Meloni ha precisato che si stanno studiando interventi specifici, anche se la questione non si limita a questo problema. La sicurezza pubblica resta una priorità, con un’attenzione particolare a soluzioni efficaci e mirate per garantire maggiore tutela alle comunità.

