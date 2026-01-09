Il governo sta valutando nuove misure per affrontare il fenomeno delle baby gang, considerato ormai fuori controllo. La sicurezza urbana rappresenta una priorità, e sono in corso approfondimenti per trovare soluzioni efficaci. Questi interventi si inseriscono in un quadro più ampio di azioni volte a garantire la sicurezza dei cittadini e a rispondere alle sfide emergenti sul territorio.

Roma, 9 gen (Adnkronos) - Sulla sicurezza "ci sono altri provvedimenti che stiamo studiando. Uno riguarda le baby gang, la situazione è fuori controllo, ma non è solo questo". Lo ha detto Giorgia Meloni nella conferenza di inizio anno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sicurezza: Meloni, 'studiamo misure su baby gang, questione fuori controllo'

