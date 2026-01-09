Sicurezza | Meloni ' studiamo misure su baby gang questione fuori controllo'
Il governo sta valutando nuove misure per affrontare il fenomeno delle baby gang, considerato ormai fuori controllo. La sicurezza urbana rappresenta una priorità, e sono in corso approfondimenti per trovare soluzioni efficaci. Questi interventi si inseriscono in un quadro più ampio di azioni volte a garantire la sicurezza dei cittadini e a rispondere alle sfide emergenti sul territorio.
Roma, 9 gen (Adnkronos) - Sulla sicurezza "ci sono altri provvedimenti che stiamo studiando. Uno riguarda le baby gang, la situazione è fuori controllo, ma non è solo questo". Lo ha detto Giorgia Meloni nella conferenza di inizio anno. 🔗 Leggi su Iltempo.it
