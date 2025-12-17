Valori umanitari e dialogo tra i popoli | Maisto è ambasciatore per la pace | FOTO

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Eugenio Maisto, consigliere comunale e imprenditore di San Marcellino, si distingue per il suo impegno nei valori umanitari e nel dialogo tra i popoli. Riconosciuto a livello internazionale, ha ricevuto il prestigioso titolo di Ambasciatore di Pace Diplomatica dall’Accademia delle Culture e delle Scienze Internazionali – The Academy Peace, un attestato di stima per il suo contributo alla promozione della pace e della cooperazione globale.

valori umanitari e dialogo tra i popoli maisto 232 ambasciatore per la pace foto

© Casertanews.it - Valori umanitari e dialogo tra i popoli: Maisto è ambasciatore per la pace | FOTO

Un riconoscimento di alto profilo internazionale per Eugenio Maisto, consigliere comunale di San Marcellino e imprenditore, al quale è stato conferito il prestigioso titolo di Ambasciatore di Pace Diplomatica dall’Accademia delle Culture e delle Scienze Internazionali – The Academy Peace. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Leggi anche: A Palermo il Festival dei Popoli, viaggio tra culture e dialogo per la pace

Leggi anche: FOTO/ Unità d’Italia e Forze Armate, invocata la pace tra i popoli in piazza IV Novembre

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

SPERANZA NEL CUORE FERITO IL FUTURO DEGLI AIUTI UMANITARI TRA NUOVI CONFLITTI E VECCHIE SFIDE

Video SPERANZA NEL CUORE FERITO IL FUTURO DEGLI AIUTI UMANITARI TRA NUOVI CONFLITTI E VECCHIE SFIDE

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.