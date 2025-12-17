Valori umanitari e dialogo tra i popoli | Maisto è ambasciatore per la pace | FOTO

Eugenio Maisto, consigliere comunale e imprenditore di San Marcellino, si distingue per il suo impegno nei valori umanitari e nel dialogo tra i popoli. Riconosciuto a livello internazionale, ha ricevuto il prestigioso titolo di Ambasciatore di Pace Diplomatica dall’Accademia delle Culture e delle Scienze Internazionali – The Academy Peace, un attestato di stima per il suo contributo alla promozione della pace e della cooperazione globale.

