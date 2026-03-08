Missili antiaerei cannoni e 160 militari a bordo | com’è fatta e cosa può fare la fregata Martinengo inviata dall’Italia a difesa di Cipro

È salpata venerdì 6 marzo dal porto di Taranto la fregata missilistica Federico Martinengo della Marina Militare italiana, diretta verso Cipro nell'ambito di una missione volta a rafforzare la difesa dell'isola da possibili attacchi provenienti dall'Iran. A bordo si trovano 160 militari italiani, che opereranno in coordinamento con gli equipaggi delle unità navali inviate dagli altri Paesi europei coinvolti nella missione, tra cui Francia, Spagna e Paesi Bassi. L'obiettivo è contenere l'escalation delle tensioni nel Medio Oriente ed evitare che la crisi, ormai alle porte del territorio dell'Unione europea, possa aggravarsi ulteriormente. Ma com'è fatta la fregata e cosa potrà fare? La fregata Martinengo.