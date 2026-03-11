Guerra in Iran Macron | Capacità militari di Teheran non sono azzerate E sullo stretto di Hormuz…

Il conflitto in Medio Oriente si sta intensificando e ha portato i leader del G7 a convocare un incontro d’emergenza sotto presidenza francese. In questo contesto, il presidente francese ha dichiarato che le capacità militari di Teheran non sono state annullate e ha parlato anche dello stretto di Hormuz, punto strategico cruciale nella regione.

Il panorama geopolitico internazionale sta vivendo ore di estrema tensione a causa dell'aggravarsi del conflitto in Medio Oriente, una crisi che ha spinto i leader del G7 a riunirsi d'urgenza sotto la presidenza francese. Al centro del dibattito si colloca la critica situazione dello stretto di Hormuz, un passaggio marittimo vitale per gli equilibri energetici globali, attualmente teatro di scontri e restrizioni che minacciano di mettere in ginocchio l'economia mondiale. Il presidente Emmanuel Macron ha aperto i lavori sottolineando l'urgenza di un coordinamento internazionale che non sia solo formale, ma operativo, per garantire che il flusso di merci e risorse energetiche non venga definitivamente interrotto dalle ostilità in corso.

