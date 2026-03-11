Nella notte si sono verificati attacchi incrociati tra Iran, Israele e Stati Uniti, portando a un aumento della tensione nella regione. Mojtaba Khamenei è stato ferito in un episodio segnalato da Teheran come il più ampio attacco contro obiettivi statunitensi e israeliani. Nel frattempo, un ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che la guerra finirà presto, quando lo deciderà lui.

Cresce la tensione in Medio Oriente dopo una notte di attacchi incrociati tra Iran, Israele e Stati Uniti. Teheran parla del più vasto attacco dall’inizio della guerra contro obiettivi americani e israeliani, mentre le difese saudite intercettano missili balistici e droni. Sirene d’allarme in Israele e Bahrein, bombardamenti anche a Beirut e nel centro di Teheran. Ferito Mojtaba Khamenei, nuova guida suprema del Paese, sarebbe in ospedale ma vivo e fuori pericolo. Nella mattina tre navi sono state colpite da missili. Nel pomeriggio è prevista una videoconferenza del G7 per discutere le conseguenze economiche del conflitto e l’impatto sui mercati energetici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra in Iran: Mojtaba Khamenei ferito. Teheran: “Il più vasto attacco contro obiettivi statunitensi e israeliani”. Trump: “Guerra finirà presto, quando lo deciderò io”

