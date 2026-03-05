Il Senato degli Stati Uniti ha respinto una proposta di risoluzione che avrebbe limitato i poteri del presidente in merito alla guerra contro l'Iran. La decisione è stata presa nonostante gli sforzi dei democratici di bloccare l’operazione, mentre la maggioranza dei senatori repubblicani ha sostenuto l’intervento. La vittoria dei repubblicani ha mantenuto invariati i poteri del presidente in questa materia.

Sri Lanka, sottomarino Usa affonda una nave iraniana: 148 morti. Hegseth: "Colpiremo ovunque" Iran, le 15 telefonate tra Netanyahu e Trump. Ecco come è stato deciso l'attacco Una risoluzione volta a limitare i poteri di Donald Trump nella guerra contro l'Iran è stata respinta dal Senato degli Stati Uniti, a causa del forte sostegno della maggioranza repubblicana all'operazione USA-Israele. A fine gennaio, ancor prima dell'inizio del conflitto, il senatore democratico Tim Kaine aveva presentato una risoluzione per "ordinare il ritiro delle forze armate statunitensi dalle ostilità contro la Repubblica Islamica dell'Iran che non siano state autorizzate dal Congresso". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump e la guerra all'Iran: i dem provano a fermarlo ma i repubblicani blindano il presidente

