Iran esplosioni in diverse città Il palazzo distrutto sullo stretto di Hormuz | Una fuga di gas Trump | Teheran sta parlando con noi – I video
Un’esplosione ha devastato oggi un edificio di otto piani a Bandar Abbas, città portuale sull’oceano, in Iran. L’incidente si è verificato nel pomeriggio e ha causato danni considerevoli. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di una fuga di gas. Nel frattempo, nelle ore successive, sono arrivate anche le dichiarazioni di Trump, che ha affermato che Teheran sta dialogando con gli Stati Uniti. La situazione rimane tesa, mentre le esplosioni si sono susseguite in diverse città del Paese.
Un’esplosione ha colpito oggi, sabato 31 gennaio, un edificio di otto piani nella città portuale iraniana di Bandar Abbas, affacciata sul Golfo. A riferirlo è la televisione di Stato iraniana, citata dall’ Afp. La deflagrazione ha distrutto due piani dell’immobile, situato in Moallem Boulevard, causando la morte di quattro persone, oltre a danni a diversi veicoli e ad alcuni negozi nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi e i vigili del fuoco. Su X, l’attivista politica DilanAzizmoradi ha segnalato che «esplosioni sono state udite a Nowshahr, Hashtgerd e Qeshm». I media locali riportano inoltre altre esplosioni anche a Karaj, Tabriz e Teheran.🔗 Leggi su Open.online
Un’esplosione ha sconvolto la città di Bandar Abbas, sulla costa del Golfo Persico.
Argomenti discussi: Iran minaccia ritorsione su Israele se gli Usa attaccheranno. Esplosioni in varie città: sei morti; Iran, installato un murale propagandistico che invita gli Stati Uniti a non attaccare; Esplosione in Iran, sette feriti; Paura in Iran: esplosioni in una città sullo stretto di Hormuz e in una vicino a Teheran. Axios: Ora anche l'Arabia preme perché Trump colpisca.
