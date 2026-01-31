Iran esplosioni in diverse città Il palazzo distrutto sullo stretto di Hormuz | Una fuga di gas Trump | Teheran sta parlando con noi – I video

Un’esplosione ha devastato oggi un edificio di otto piani a Bandar Abbas, città portuale sull’oceano, in Iran. L’incidente si è verificato nel pomeriggio e ha causato danni considerevoli. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di una fuga di gas. Nel frattempo, nelle ore successive, sono arrivate anche le dichiarazioni di Trump, che ha affermato che Teheran sta dialogando con gli Stati Uniti. La situazione rimane tesa, mentre le esplosioni si sono susseguite in diverse città del Paese.

