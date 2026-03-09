Guerra in Iran le ultime notizie di oggi lunedì 9 marzo Oltre 30 feriti in Bahrein per un drone iraniano | gravi bambini e un neonato Esplosioni a Doha

Oggi si registrano numerosi sviluppi in Medio Oriente: in Bahrein oltre 30 persone sono rimaste ferite, tra cui bambini e un neonato, a causa di un drone iraniano. Intanto, a Doha si sono verificati esplosioni, mentre in Iran e Libano continuano i raid israeliani. Nel frattempo, Mojtaba Khamenei, figlio dell’ayatollah, è stato nominato nuova Guida suprema dell’Iran dopo l’uccisione del precedente leader.

Mentre Mojtaba Khamenei, figlio dell’ayatollah Ali, ucciso in un raid israelo-statunitense il 28 febbraio scorso, è stato nominato come nuova Guida suprema dell’Iran, non si fermano i raid israeliani sia in Libano che in Iran. Tehran, intanto, ha preso di mira con un lancio di missili sia il Bahrein che la capitale del Qatar, Doha. Il bilancio più pesante, al momento, è a Sitra, in Bahrein, dove un drone iraniano ha provocato oltre 32 feriti. Di seguito le ultime notizie di oggi, lunedì 9 marzo 2026, sulla guerra di Usa e Israele contro l’Iran. Ore 9,30 – Nuovo ordine Idf di evacuazione periferia sud di Beirut – L’esercito israeliano ha emesso un nuovo avvertimento in Libano, invitando i residenti della periferia sud di Beirut a rispettare i precedenti ordini di evacuazione. 🔗 Leggi su Tpi.it

