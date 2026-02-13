The Walking Dead | Dead City | Terza stagione a rischio? AMC omette la serie dai piani futuri

La terza stagione di “The Walking Dead: Dead City” scompare dai programmi di AMC, lasciando i fan senza certezze sul proseguimento dello spin-off. La decisione dell’emittente americana arriva dopo settimane di silenzio e alimenta i sospetti sulla possibile cancellazione, soprattutto perché AMC non ha ancora annunciato date ufficiali né nuove puntate. A differenza delle stagioni precedenti, questa volta l’assenza dello spin-off si nota già dai palinsesti, creando confusione tra gli spettatori che aspettano aggiornamenti.

La Terza Stagione di “The Walking Dead: Dead City” Scompare dai Programmi AMC: Crescono i Dubbi sul Futuro dello Spin-Off. La terza stagione di “The Walking Dead: Dead City”, lo spin-off incentrato sulle vicende di Maggie e Negan nella Manhattan post-apocalittica, non figura tra i contenuti programmati da AMC Networks per il 2026. L’omissione, emersa dal report finanziario del quarto trimestre 2025 della società, ha generato preoccupazione tra i fan e solleva interrogativi sulla strategia di rilascio della rete e sul futuro della serie, nonostante le riprese siano state completate alla fine del 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu

