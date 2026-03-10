La guardia medica trasferita da Mandello a Bellano | Preoccupante impatto sui cittadini

La guardia medica di Mandello del Lario sarà trasferita a Bellano con una chiusura prevista per il 23 marzo. La decisione riguarda la postazione di continuità assistenziale e ha suscitato preoccupazione tra i residenti del territorio. La nuova sede si troverà in una località diversa, modificando così le modalità di accesso ai servizi di assistenza sanitaria di base.

Casa Comune sull'annunciata chiusura del presidio: "Il timore è che si possa intasare ancora di più il Pronto soccorso di Lecco" Parliamo di un bacino di oltre 15mila abitanti, che comprende Mandello del Lario, Abbadia Lariana e Lierna, e che rischia di perdere un presidio sanitario di prossimità fondamentale nelle ore notturne, nei festivi e nei prefestivi. Il timore concreto è che molte situazioni di urgenza non grave finiscano per riversarsi direttamente sul Pronto soccorso di Lecco, già oggi sottoposto a forte pressione. Per noi il tema è anche più ampio. La nostra proposta per Mandello si fonda su un principio semplice: costruire un paese vivibile tutto l’anno. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Guardia medica di Mandello a rischio, sindaci (e Provincia) si mobilitano contro il trasferimento Salute. continuità assistenziale e Guardia Medica: "Servono medici: da mesi disservizi per i cittadini"Lettera alla presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, e al direttore generale Emanuele Ciotti.