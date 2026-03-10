Lavoro nero a Caltanissetta | controlli della Guardia di Finanza scoprono 35 lavoratori irregolari

La Guardia di Finanza di Caltanissetta ha effettuato controlli nei settori della ristorazione e dell’edilizia, riscontrando la presenza di 35 lavoratori irregolari. Le verifiche si sono concentrate su diverse attività della zona, con particolare attenzione alle pratiche di impiego e rispetto delle normative. I controlli sono stati condotti nei primi mesi dell’anno, portando alla luce situazioni di lavoro nero.

Verifiche nei settori della ristorazione e dell'edilizia. Nei primi mesi dell'anno la Guardia di Finanza di Caltanissetta ha intensificato le attività di controllo in diversi ambiti economici, concentrando l'attenzione in particolare sui settori della ristorazione e dell'edilizia. Le verifiche hanno portato alla scoperta di numerose irregolarità legate all'impiego di personale non regolarmente assunto. Nel corso degli accertamenti sono state controllate quattro attività ristorative nel capoluogo e tre nella provincia nissena, dove i finanzieri hanno individuato 35 lavoratori dipendenti impiegati in nero o in modo irregolare.