Torre del Greco difende la fidanzata dai rapinatori | 27enne accoltellato al petto

Un ragazzo di 27 anni è stato ferito nella notte a Torre del Greco, in via Calastro. Secondo quanto si è appreso, ha cercato di proteggere la fidanzata durante una rapina e è stato colpito al petto con un coltello. Ora si trova in ospedale, le sue condizioni sono serie ma stabili. La coppia di rapinatori si è data alla fuga subito dopo l’aggressione. La polizia sta cercando di identificare i responsabili.

