Basiglio due 90enni in balìa di due rapinatori | sequestrati e derubati nella loro villetta

Giovedì mattina a Basiglio, due uomini di 90 anni sono stati rapinati e sequestrati da due rapinatori nella loro villetta in via Roma. I malviventi, probabilmente convinti che la casa fosse disabitata, sono entrati forzando la porta e hanno minacciato i pensionati, portando via soldi e oggetti di valore.

Basiglio (Milano) – L’assalto è andato in scena giovedì mattina in via Roma a Basiglio: forse i ladri pensavano che la villetta fosse vuota. E invece i due anziani inquilini, un uomo di 90 anni e la moglie di 87, erano in casa in quel momento. Stando a quanto risulta, gli aggressori, entrambi a volto coperto e con un coltello in mano, hanno immobilizzato i pensionati, li hanno legati e hanno frugato in fretta e furia nelle stanze a caccia di qualcosa da portare via: sono scappati con circa mille euro in contanti; non è escluso che la presenza dei proprietari, seppur resi inoffensivi, abbia accelerato i tempi del blitz. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

