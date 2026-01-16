A Como, un giovane di 21 anni è stato denunciato dopo aver tentato di sottrarre merce dalla Coin di via Pietro Boldoni. L’uomo aveva rimosso le placche antitaccheggio e si era nascosto i vestiti sotto i propri abiti nel camerino, attirando l’attenzione di una commessa che ha segnalato il suo comportamento alle forze dell’ordine.

Nel camerino di prova aveva già rimosso le placche antitaccheggio e stava nascondendo i vestiti sotto quelli indossati, ma il suo comportamento ha insospettito una commessa che ha fatto scattare l’intervento della polizia Toglieva le placche antitaccheggio e, nel camerino di prova della Coin di via Pietro Boldoni, nascondeva i vestiti sotto quelli che indossava, ma qualcosa nel suo comportamento ha attirato l’attenzione di una commessa. Da lì è scattata la segnalazione e l’intervento della polizia di Stato di Como, che ha portato alla denuncia di un 21enne per tentato furto aggravato. È successo nella mattinata di ieri all’interno del grande magazzino di abbigliamento. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Leggi anche: Fa shopping (senza pagare), poi aggredisce l’addetto alla sicurezza

Leggi anche: Fanno shopping (senza pagare): spariscono vestiti da centinaia di euro

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Como, tenta di fare shopping alla Coin senza pagare: denunciato un 21enne - Nel camerino di prova aveva già rimosso le placche antitaccheggio e stava nascondendo i vestiti sotto quelli indossati, ma il suo comportamento ha insospettito una commessa che ha fatto scattare l’int ... quicomo.it