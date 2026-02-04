Un ragazzo di 14 anni è stato denunciato ieri a Como dopo aver tentato di uscire dal supermercato senza pagare alcuni prodotti hi-tech. Aveva fatto la spesa, ma al momento di uscire ha cercato di aggirare i controlli e andarsene con la merce ancora in mano. La polizia è intervenuta e ha fermato il ragazzo, che ora rischia conseguenze legali per tentato furto.

Como, 4 gennaio 2026 – Ha fatto una spesa di prodotti hi-tech al supermarket. Peccato che abbia cercato di andarsene senza pagare il conto. Tutto è successo accaduto a Como, per un 14enne è scattata una denuncia. Il ragazzo, un cittadino italiano di origini nordafricane incensurato residente nel Comasco, è stato notato da un addetto alla sicurezza, che lo ha bloccato e ha chiesto l'intervento della polizia. La spesa di prodotti hi-tech . Agli agenti della volante giunti sul posto, l'uomo ha spiegato di aver visto il giovane prelevare dagli scaffali del reparto di elettronica merce per un valore di circa 104 euro, tra cui una power-bank, un paio di cuffie per smartphone e un kit di caricabatterie Usb, per poi nasconderli in u n borsone e oltrepassare le casse senza pagare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fa spesa di prodotti hi-tech ma cerca di andarsene senza pagare: denunciato 14enne

