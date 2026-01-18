Abusi edilizi in b&b e case vacanze | scoperte gravi irregolarità

Recenti controlli condotti dagli agenti dell’Unità Operativa San Lorenzo hanno portato alla luce importanti irregolarità riguardanti abusi edilizi in bed and breakfast e case vacanze nella IV Municipalità. L’operazione ha coinvolto diverse strutture extralberghiere, evidenziando la necessità di verifiche più approfondite e regolamentazioni più efficaci per garantire la legalità e la sicurezza degli immobili destinati all’accoglienza turistica.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.