Gratteri valuta querela a giornali che hanno leso la su immagine

Il procuratore di Napoli ha dichiarato di voler valutare una querela contro alcuni giornali che, secondo lui, hanno leso la sua immagine. Ha aggiunto di essere consapevole di cosa comporti ricevere minacce e ha commentato l’ultima polemica sollevata. La sua posizione si riferisce a quanto riportato recentemente dalla stampa locale.

NAPOLI, 11 MAR – "Prendo atto della ennesima polemica. Però io so bene cosa significa essere bersaglio di minacce. Il nostro ordinamento prevede 90 giorni di tempo per presentare una querela penale e cinque anni per l'azione civile. Appena avrò un po' di tempo valuterò se agire nei confronti di quei giornali che ritengo abbiano leso la mia immagine, con querela o con citazione civile". Così, all'ANSA, il procuratore di Napoli Nicola Gratteri sulle polemiche relative alle sue dichiarazioni a una giornalista de Il Foglio. "Se l'espressione da me utilizzata in una forma concisa non andava bene mi dispiace", ha aggiunto il procuratore di Napoli. "Questo è il mio pensiero, – sottolinea – e gradirei non essere strumentalizzato ancora una volta.