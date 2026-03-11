Aimi Csm | Le parole di Gratteri al Foglio sono gravissime Predisposta richiesta di apertura pratica

Il consigliere laico del Csm, Enrico Aimi, ha definito gravissime le parole di Nicola Gratteri, procuratore di Napoli, pubblicate su Il Foglio. Aimi ha annunciato di aver predisposto una richiesta di apertura di una pratica formale in risposta alle dichiarazioni considerate intimidatorie che, secondo lui, ledono la libertà di stampa. La redazione del giornale e la giornalista coinvolta hanno ricevuto piena solidarietà.

"Le frasi intimidatorie di Gratteri sul Foglio sono gravissime, ledono libertà di stampa". Così il Consigliere laico del Csm Enrico Aimi, esprimendo piena solidarietà alla redazione de Il Foglio e alla giornalista destinataria delle dichiarazioni del procuratore di Napoli Nicola Gratteri. "Le parole rivolte al quotidiano – con il riferimento al fatto che “dopo il referendum faremo i conti” – appaiono gravissime e del tutto inappropriate, soprattutto perché pronunciate da un magistrato che ricopre l’ incarico di Procuratore della Repubblica e che, proprio per questo, è tenuto a una rigorosa osservanza dei principi di equilibrio, misura e rispetto del libero esercizio dell’attività giornalistica", si legge in una nota. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

